Erechim recebe 19 venezuelanos, que têm emprego garantido

A cidade de Erechim recebeu, na semana passada, 19 venezuelanos que chegam ao município com vagas de emprego garantidas, por meio de uma iniciativa do governo federal voltada para a interiorização e acolhimento de migrantes e refugiados venezuelanos que estavam em Roraima. O projeto "Acolher Roraima: Interiorização" é uma estratégia nacional que visa apoiar a integração socioeconômica dessas pessoas, promovendo a legalização da entrada no país, direcionamento para vagas de trabalho e suporte necessário para que elas possam reconstruir suas vidas em municípios brasileiros.

Em Roraima, uma equipe multidisciplinar composta por representantes das Forças Armadas, profissionais da assistência social e técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social e da Organização Internacional para as Migrações (OIM) realiza a triagem e organização da saída dos migrantes para diversas cidades do Brasil, entre elas Erechim. No município, a chegada dos venezuelanos contou com o apoio da Comil, empresa que garantiu vagas de emprego para esse grupo.

Segundo a gerente de Recursos Humanos da Comil, Fernanda Parmeggiani, a empresa oferece suporte na alimentação, saúde, mobília e utensílios básicos, aos migrantes e familiares neste período, além de cursos de capacitação e desenvolvimento para que restabeleçam suas vidas pessoal e profissionalmente.

A prefeitura dá o apoio necessário demandado pelo 'Projeto Acolhida Roraima: Interiorização'. O secretário Micael Kasmirski destaca o trabalho técnico que é feito através da Política de Assistência Social no acolhimento e integração de migrantes. "Receber essas famílias em nossa cidade é um compromisso de todos nós com a solidariedade e o respeito aos direitos humanos", disse.