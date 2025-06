Festa da Colônia celebra o centenário de Candelária

Em meio às comemorações do centenário de emancipação de Candelária, a 13ª Festa da Colônia promete encantar os visitantes com uma programação cultural, shows nacionais e, claro, uma gastronomia típica e com comercialização de produtos caseiros. O evento ocorre de 4 a 7 de julho, com entrada franca, no Parque de Eventos Itamar Vezentini,

Ao todo, a estrutura contará com 29 pontos na praça de alimentação interna, 11 pontos na área externa, 10 estandes no Centro de Eventos, além de 25 espaços de comércio e artesanato. Os visitantes poderão saborear delícias da gastronomia em uma verdadeira celebração da culinária colonial e do trabalho das agroindústrias locais. "É uma festa que carrega o sabor da nossa história, feita com o carinho de quem preserva as tradições de geração em geração", destaca a primeira-dama e secretária de Turismo, Cultura e Cidadania, Cleonice de Medeiros.

Além da gastronomia, a Festa da Colônia contará com atrações para todos os públicos. A programação inclui shows nacionais com Turma do Pagode e Júnior & Cézar, no dia 5 de julho, a partir das 21h30, e também nomes consagrados da música regional, como Os Atuais, Corpo e Alma e Indústria Musical. Os shows locais, danças típicas, escolha das soberanas, bailes e atividades culturais completam a agenda.

O parque funcionará das 10h até 1h, enquanto as feiras e os expositores atenderão das 10h às 22h. A entrada no Parque de Eventos será gratuita, com diferentes formatos de acesso para os shows. Para a apresentação da banda Os Atuais, será solicitado 2 quilos de alimentos não perecíveis. Já o show com o grupo Corpo e Alma terá ingresso simbólico de R$ 10,00, valor que será revertido para a compra de brinquedos. A atração com a banda Indústria Musical terá entrada gratuita. Já os shows nacionais terão entradas variadas. Os ingressos podem ser adquiridos no site Next Ingressos.