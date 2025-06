Doação da área do Parque do Palácio avança em Canela

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar anunciou oficialmente, ao lado do secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Artur Lemos, o envio à Assembleia Legislativa do projeto de lei que propõe a doação do Parque do Palácio ao município. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), dia 26, em ato realizado no Palácio Piratini, sede do governo estadual, em Porto Alegre.

A proposta representa um avanço decisivo rumo à solução de uma demanda que se arrasta há décadas. "O Parque do Palácio tem um valor simbólico imenso para todos nós. Agradecemos ao Estado pela sensibilidade com essa demanda tao importante para Canela e agora pedimos o apoio dos deputados neste andamento", destacou o prefeito Gilberto Cezar.

Com a doação oficializada, o objetivo da prefeitura de Canela é transformar o Parque do Palácio em um verdadeiro espaço de uso social, verde, aberto à comunidade, com atividades culturais, educativas, turísticas e de lazer. A proposta é que o local deixe de ser apenas um símbolo histórico e passe a ser vivido no dia a dia pelos canelenses.