Passo Fundo sedia fórum sobre o turismo na região

Com o objetivo de fortalecer o turismo regional e promover uma atuação integrada entre os municípios, Passo Fundo sediou o 1º Fórum de Turismo da Região Norte do Rio Grande do Sul. O evento reuniu lideranças públicas, empresários, conselhos municipais, representantes de entidades e técnicos do setor turístico para debater estratégias de desenvolvimento sustentável e ações conjuntas entre os municípios da região.

A iniciativa foi promovida pela prefeitura de Passo Fundo, em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-RS) e parceiros locais. O Fórum consolidou-se como um movimento regional voltado à integração de esforços, valorização das potencialidades culturais, naturais e econômicas do Norte gaúcho e construção de uma agenda colaborativa para o turismo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas, também destacou a importância do evento para a construção de um novo momento para o setor. "A ideia é exatamente essa: fortalecer o turismo regional. Nossa convicção é que o turismo local já existe em Passo Fundo, mas a região Norte é muito rica e tem grande potencial. Precisamos conversar com outras cidades, entender os atrativos turísticos de cada uma, criar um ambiente regulatório e integrar esforços, e com o envio do projeto da Lei de Incentivo ao Turismo, iniciamos uma nova fase para o turismo em Passo Fundo e em toda a região", pontuou.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer programas estaduais de incentivo, linhas de financiamento e boas práticas de gestão. Também foram promovidos espaços para o compartilhamento de experiências entre os municípios e identificação de oportunidades que podem ser desenvolvidas de forma integrada.