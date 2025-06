Cambará do Sul terá churrasco ao ar livre em cânion

O Cânion Itaimbezinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra, em Cambará do Sul, recebe no dia 12 de julho a primeira edição da Parrilla Serrana. O evento vai proporcionar um momento especial de contato com a tradição da parrilla no coração dos Campos de Cima da Serra, tendo como anfitrião o assador Fernando Schimanoski, conhecido como Schima.

O churrasco será servido na área de piquenique do parque, em frente ao Centro de Visitantes, em formato open food, das 11h30 às 16h, a poucos passos do vértice do Cânion, proporcionando aos participantes uma experiência única de experimentar os sabores locais a mais de 700 metros de altura.

A Parrilla Serrana integra as ações do Festival de Inverno de Cambará do Sul, da prefeitura, que teve início em 21 de junho e reunirá diversas atrações durante a temporada de frio na Serra. A proposta é reunir amantes da boa mesa para saborear a carne feita na parrilla, que utiliza grelha e carvão para assar.

Os ingressos para a Parrilla Serrana já estão à venda no site da Urbia. O tíquete antecipado, vendido até o dia 5 de julho, custa R$ 260,00 para adultos e R$ 160,00 para crianças de 7 a 12 anos. A partir de 6 de julho, os valores aplicados serão R$ 325,00 (adultos) e R$ 195,00 (crianças). Para todos os participantes, o bilhete de acesso ao evento já inclui o ingresso ao parque e, ainda, garante até três acessos tanto ao Cânion Itaimbezinho, quanto ao Cânion Fortaleza, válidos por sete dias consecutivos a partir do primeiro uso.

Com funcionamento das 8h às 17h, é possível aproveitar para caminhar, por exemplo, pelas Trilhas do Vértice e do Cotovelo e se impressionar com a vista dos paredões e com as cachoeiras que desaguam no Rio do Boi, que se forma aos pés do cânion.