Escola do Sesi em Novo Hamburgo vai ficar na Feevale

A Fiergs e a Universidade Feevale firmaram o contrato que oficializa a instalação de uma nova Escola Sesi de Ensino Médio em Novo Hamburgo a partir de 2026. Assim, a atual Escola Sesi Francisco Xavier Kunst, que atende Educação de Jovens e Adultos (EJA), será transferida e ampliada, passando a ocupar um prédio no Campus II da Feevale, com investimento previsto de R$ 2 milhões em adequações.

O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, destacou que o investimento busca a integração dos alunos com o ambiente universitário. “Esse contrato segue a filosofia da nossa gestão de não construir prédios, mas sim entregar educação. Estamos investindo nesse modelo de locação, que já é utilizado por muitas empresas modernas, e o campus da Feevale é muito bem equipado para receber os nossos alunos”, afirmou.

A nova estrutura abrigará tanto as turmas de EJA, já existentes no município, quanto a nova oferta de Ensino Médio regular, que terá capacidade para atender até 360 alunos. Para o primeiro ano letivo, serão abertas 120 vagas. O edital para inscrições ao processo seletivo será publicado em setembro.

O espaço a ser ocupado é o prédio Bicolor do Campus II. As obras de reforma devem começar nas próximas semanas, com previsão de início das aulas em fevereiro de 2026.

O reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa, comemorou a parceria. “O que estamos formalizando aqui é muito importante para a Feevale. Sabemos da qualidade das escolas de Ensino Médio do Sesi, que formam profissionais importantes para a indústria e também para uma instituição como a nossa. Preferencialmente, queremos que esses estudantes continuem conosco no ensino superior. Esse é um dos fatores que nos interessa neste trabalho conjunto”, disse Rosa.