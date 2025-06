São Borja discute nova concessão de ponte em fórum de logística

Com uma pauta que envolve a concessão da ponte internacional, atualizações no sistema Siscomex e os impactos da reforma tributária sobre o setor de transportes, São Borja sedia, nesta quarta (25) e quinta-feira (26), a segunda edição do Mercolog - Fórum de Logística Unificada do Mercosul. O evento será realizado no Parque de Exposições Serafim Dornelles Vargas e tem entrada gratuita.

A programação ocorrerá nos turnos da tarde e noite, reunindo empresários, gestores públicos, especialistas, despachantes aduaneiros e representantes de instituições públicas e privadas com atuação no comércio internacional.

Ao longo dos dois dias, o fórum contará com palestras, mesas temáticas e exposições de cases de sucesso de grandes empresas transportadoras, além da participação de marcas relacionadas ao setor. Também estão previstas apresentações técnicas de representantes da Receita Federal, Ministério da Fazenda, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).

nova tentativa de concessão da ponte internacional da integração A licitação, prevista para 13 de julho, será o terceiro edital publicado após duas tentativas frustradas em função da alta outorga exigida às empresas interessadas. "Nas vezes anteriores, a exigência de pagamento à vista de R$ 300 milhões, metade para cada país, pela outorga não encorajou a participação de candidatos. Agora, os governos argentino e brasileiros aceitaram rever esses valores", afirma Darlan Santos. Entre os temas mais sensíveis da pauta, pontuou o secretário, está a, que liga São Borja (RS) a Santo Tomé (Argentina)., será o terceiro edital publicado após duas tentativas frustradas em função da alta outorga exigida às empresas interessadas. "Nas vezes anteriores, a exigência de pagamento à vista de R$ 300 milhões, metade para cada país, pela outorga não encorajou a participação de candidatos. Agora, os governos argentino e brasileiros aceitaram rever esses valores", afirma Darlan Santos.

Além da concessão da ponte, o evento também será palco para apresentação de atualizações no sistema Siscomex, utilizado para registro e controle das operações de comércio exterior no Brasil. Técnicos do governo federal estarão presentes para detalhar as mudanças, que preocupam parte dos operadores logísticos. A reforma tributária também entrará em pauta ao longo do fórum.

Outro destaque do evento é a elaboração de uma carta que reunirá as principais demandas do setor e será encaminhada ao governo federal. Em 2023, a carta pressionou pela publicação do edital da concessão da ponte. Neste ano, além do tema da concessão, a carta abordará a precariedade da infraestrutura rodoviária gaúcha — intensificada após os eventos climáticos recentes.