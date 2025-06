Canoas busca a liberação de recursos estaduais

A prefeitura busca intensificar o diálogo com o governo do Estado para destravar os recursos necessários às obras de enfrentamento às cheias, superando eventuais ruídos gerados nos últimos dias entre as partes. Segundo o secretário Geral de Governo, João Batista Portella Pereira, o município tem dialogado com a Secretaria Estadual da Reconstrução Gaúcha desde que a nova gestão municipal assumiu, em janeiro deste ano, visando a liberação dos recursos oriundos do Fundo do Plano Rio Grande para utilização nas obras do sistema de proteção contra as cheias já iniciadas e nas demais que ainda aguardam ordem de início dos serviços a partir do ingressos dos respectivos valores.

"Cumprimos todas as etapas estabelecidas até aqui, sempre dentro dos prazos, e sempre buscando a máxima agilidade", pontua. Todas as documentações referentes aos projetos, em atendimento aos decretos relativos à transferência de recursos via Funrigs, foram encaminhados à SERG ainda no mês seguinte à publicação das regras, recebendo avaliação preliminar favorável pela secretária adjunta da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Angela de Oliveira. No entanto, os documentos aguardam, ainda, desde maio, análise técnica do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática e pela análise do Comitê Gestor do Fundo do Plano Rio Grande.

Ainda em maio, em reunião entre a prefeitura de Canoas e as equipes do governo estadual foi estabelecido pela própria secretaria o prazo de 15 de junho para a liberação dos recursos do Estado, via Funrigs, para o início ou continuidade das obras mais urgentes. Porém, esse repasse ainda não ocorreu. Enquanto os recursos estaduais não chegam,o município já investiu R$ 70 milhões em valores dos seus cofres, provenientes da parceria público-privada (PPP) com a Corsan.