Hotéis de três cidades do RS terão diárias a partir de R$ 75

Com o objetivo de promover a inclusão social e democratizar o acesso ao turismo, a rede de hotéis do Sesc/RS lançou a nova edição da Tarifa Social, iniciativa que oferece hospedagens com valores subsidiados nos hotéis da instituição no Rio Grande do Sul localizados em Gramado, na Serra Gaúcha, Torres, no Litoral Norte, e em Porto Alegre. A ação é voltada a trabalhadores do comércio e seus dependentes com renda familiar de até dois salários mínimos.

As tarifas especiais estarão disponíveis em datas específicas entre os meses de junho e novembro, com diárias que variam de R$ 75 a R$ 99 para adultos, incluindo café da manhã no Hotel Sesc Gramado ou pensão completa nos hotéis de Porto Alegre e Torres. Crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 45 e menores de 6 anos têm gratuidade garantida. A iniciativa contempla apartamentos nas configurações single, duplo ou triplo, com possibilidade de inclusão de crianças conforme a capacidade de cada unidade.

As reservas poderão ser feitas exclusivamente nas Unidades do Sesc ou pela Central de Vendas. Para ter acesso à Tarifa Social, é necessário comprovar vínculo com o comércio no Rio Grande do Sul e apresentar documentação que ateste a renda familiar dentro dos critérios estabelecidos. Além das hospedagens, o Sesc/RS também oferece pacotes turísticos com saídas de diferentes regiões do Estado, sempre com foco na acessibilidade, segurança e bem-estar dos viajantes.