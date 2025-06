Passo Fundo sedia encontro do Fórum de Competitividade

O Fórum de Competitividade de Passo Fundo acontece na quinta-feira (26), a partir das 8h30min, no Clube Comercial, em Passo Fundo. Promovido pelo Centro de Liderança Pública e o Transforma RS, em parceria com o Instituto Aliança Empresarial e o Comitê das Entidades Empresariais de Passo Fundo, o evento tem como objetivo debater a agenda de reconstrução e competitividade do Rio Grande do Sul. O evento é aberto ao público e os interessados podem realizar a inscrição através do Sympla.

Com três painéis que abordam temas como desenvolvimento, logística, reconstrução e saneamento, o fórum terá a presença do governador do RS, Eduardo Leite, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, e o secretário de Reconstrução do RS, Pedro Capeluppi, enquanto representações do governo estadual. Em nível regional, o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, a prefeita de Marau, Naura Bordignon, e o prefeito de Erechim, Paulo Pólis, participam das atividades. Ainda vão participar empresários da região.

De acordo com o vice-presidente do Transforma RS, Eduardo Capellari, aproximar os governos estadual, municipais, empresários e a sociedade civil para debater os rumos do Estado é fundamental para avançar para a construção de soluções. "Somos a primeira unidade da federação a ter projeção de diminuição da população, estamos passando por mudanças climáticas severas e temos grande dificuldade de realizar investimentos em função da situação fiscal do Estado. Debatermos os rumos do RS e definirmos consensos em relação a investimentos estratégicos é a condição necessária para avançarmos para a construção de soluções", declara.