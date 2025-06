Estrutura do Cais Petrópolis, em Passo Fundo, é reinaugurada

A prefeitura de Passo Fundo entregou, nesta segunda-feira (23), a nova estrutura do Cais Petrópolis. Totalmente modernizada e ampliada, a unidade teve investimento de R$ 2 milhões - sendo R$ 1 milhão em recursos próprios do município e o restante viabilizado por emendas parlamentares. Dentre as melhorias estão a ampliação das salas de atendimento, reestruturação da farmácia, novo espaço de recepção e adequações em toda a parte física da unidade.

A unidade funcionará todos os dias da semana, inicialmente das 7h à 1h da madrugada de segunda a sexta, e aos sábados, domingos e feriados das 08h às 20h, com uma equipe formada por cerca de 30 profissionais, entre médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos e equipe da farmácia. O novo horário busca ampliar o acesso e garantir maior resolutividade aos atendimentos da comunidade.

Segundo o prefeito Pedro Almeida, a entrega do novo Cais é mais um passo na ampliação da rede pública de saúde e na valorização dos profissionais. "Estamos entregando um equipamento público de saúde que representa dignidade para quem busca atendimento e melhores condições de trabalho para quem atua diariamente com dedicação. A comunidade da Petrópolis e região merece esse cuidado", afirmou.

O prefeito também destacou o simbolismo da entrega, relembrando o papel fundamental que o Cais Petrópolis teve durante a pandemia de Covid-19. "O Cais Petrópolis, em especial, foi um espaço fundamental naquele momento terrível que vivemos no país e no mundo com a pandemia. Por isso, esse é um momento carregado de significados: estamos entregando uma nova estrutura, bela, bem pensada, que vai melhorar muito o atendimento desta região da cidade", ressaltou.

Para o secretário municipal de Saúde, Diego Farias, a obra simboliza um avanço expressivo na política de saúde pública de Passo Fundo. "Com o novo Cais Petrópolis fortalecemos a rede de apoio em saúde, oferecendo um espaço mais acolhedor, funcional e preparado para atender com qualidade. O investimento na estrutura física é também um investimento na humanização do atendimento. Nossas equipes estão preparadas para receber a população como ela merece: com cuidado, respeito e eficiência", destacou.

Esta obra, somada à da UBS Petrópolis, ao lado, teve investimento total de mais de R$ 4 milhões, formando um importante complexo de saúde para a região. Foram mais de R$ 3 milhões em recursos da prefeitura.

A solenidade de inauguração contou com a presença de vereadores, autoridades locais e da equipe de saúde que atuará no local. Com essa entrega, o município reforça o trabalho contínuo de qualificação da saúde pública, garantindo mais acesso, conforto e dignidade para a população. O presidente do bairro Petrópolis, Marcelo Chaves, enfatizou o ganho que a comunidade desta região terá com a entrega. "Este novo ambiente, reformulado, ampliado, vai trazer um atendimento melhor aos moradores do nosso bairro", declarou.