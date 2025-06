Novo Hamburgo teve chuva duas vezes maior do que a média histórica do mês de junho em nove dias

O volume de chuvas que atingiu Novo Hamburgo entre os dias 15 e 23 de junho foi cerca de duas vezes maior que a média histórica para o mês de junho. Apesar disso, o município registrou apenas três ruas alagadas e seis inundadas pelo Rio dos Sinos, nos bairros Canudos, Santo Afonso e Vila Integração, em Lomba Grande.

No entanto, nenhuma pessoa ficou desalojada ou desabrigada pela cheia do rio, que atingiu a máxima de 6,81 metros entre a noite de sábado (21) e a madrugada de domingo (22). Apenas 12 foram realocadas em função do movimento de massa. O Ginásio Alberto Mosmann, que foi preparado para receber desalojados, está temporariamente fechado, pois ninguém precisou buscar o local.

"Em oito dias, choveu 240 milímetros. Desde o início do mês, foram 340 milímetros. Em comparação, a média histórica para o período é de 125 milímetros", comenta o diretor da Defesa Civil, Gilson do Amaral.

Nesta segunda-feira (23), as ruas Bruno Werner Storck, no bairro Canudos, João Corrêa, no bairro Santo Afonso, e Alfredo Pressi, Alcido Osmar Klein e João Vendelino Machado, na Vila Integração, seguiam interditadas devido ao acúmulo de água do rio.

Para melhorar a situação do sistema de combate as cheias, a Comusa realizará, na quarta-feira (25), uma intervenção na casa de bombas localizada na rótula da rua Marcílio Dias e avenida Doutor Maurício Cardoso. O início da obra está programado para ocorrer às 6h e deve ser realizada ao longo de todo o dia.

A operação consiste na substituição de um trecho da canalização que está comprometida. Durante a execução do serviço, o abastecimento de água poderá ser interrompido a partir das 12h e há possibilidade de desabastecimento nos bairros Canudos, São José, São Jorge, Vila Nova, Operário, Guarani, Hamburgo Velho e parte do Centro. A normalização do fornecimento de água está prevista para ocorrer no início da noite.