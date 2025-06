Caxias do Sul recebe fórum de mulheres empreendedoras

Pela primeira vez, Caxias do Sul irá receber o Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha, evento que tem o propósito de debater e impulsionar o protagonismo feminino. Na sétima edição, o encontro vai reunir mais de 150 mulheres para discutir temas ligados ao empreendedorismo feminino, inovação, tecnologia, energia, bem-estar, felicidade e espiritualidade.

Entre as palestrantes já confirmadas estão Aline Eggers Bagatini, CEO da Fruki Bebidas; Adriana Perin de Oliveira, presidente da Famurs; Luciane Amaral, representante do Badesul; Marisol Santos, vereadora de Caxias do Sul; Juliana Montagner, CEO da Mon Jullí; Nanci Walter, presidente do Crea/RS; Daniela Cardeal, presidente do Sindienergia; e Lisete Oselame, Relações Públicas e diretora da Interface Comunicação e Eventos.

Durante o Fórum, mais de 20 mulheres irão subir ao palco para dividir um pouco das suas trajetórias, desafios e conquistas. "É um privilégio e um orgulho chegar com o Fórum na segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Nosso encontro tem como propósito reunir mulheres que inspiram e impulsionam por meio da troca de conhecimento e experiências, criando novas conexões e incentivando o networking, e desta forma queremos fomentar e fortalecer todo nosso ecossistema", destaca a fundadora e presidente Tânia Cruz Costa.

A edição do evento acontece das 13h30min às 18h30min no Auditório do Bloco A da Universidade de Caxias do Sul (UCS) As próximas duas cidades que irão receber o evento serão Brasília, no dia 4 de setembro, e em Gramado, no dia 21 de novembro. Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla.