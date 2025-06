Encruzilhada do Sul decreta situação de emergência por conta das chuvas

A prefeitura de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, decretou situação de emergência em função das fortes chuvas que atingem o município há quase uma semana. Só nas últimas 72h, o acumulado chegou a 354 milímetros, causando danos na infraestrutura, na saúde e na educação da cidade do Vale do Rio Pardo.

Dados da Defesa Civil de Encruzilhada apontam que ao menos 3,5 mil pessoas foram atingidas na zona rural e outras 1515 na zona urbana. As aulas foram suspensas na quarta-feira (18) e só retomadas nesta segunda-feira (23). A água também invadiu residências e comprometeu o sistema de abastecimento do município, deixando a cidade sem água na terça e quarta-feira.

Segundo o prefeito Benito Paschoal, a medida visa garantir que o município consiga os recursos necessários, junto aos órgãos competentes, para reconstrução de pontes e estradas, bem como auxílio aos moradores atingidos. "Estamos trabalhando ininterruptamente para garantir o atendimento às famílias afetadas e minimizar os transtornos à população nas áreas da saúde, infraestrutura e educação", informou.

Os arroios Lava Pés, Silva, Passo do Elias e da Vila Esperança transbordaram, resultando em alagamentos em vários pontos da cidade e do interior ao longo da última semana. As regiões mais atingidas foram os bairros Rondinha, Vila Esperança, Lava Pés e as proximidades dos arroios. Pontes foram destruídas e alguns acessos à cidade foram interrompidos. A prefeitura avalia a necessidade de disponibilizar o abrigo municipal.