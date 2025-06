Em Vera Cruz, doação de seis estações meteorológicas é oficializada

A assembleia de prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), realizada nesta em Vera Cruz na semana passada marcou a oficialização da doação de seis estações meteorológicas ao Comitê Pró-Clima. A iniciativa do Sicredi Vale do Rio Pardo fortalece as ações de prevenção e adaptação às mudanças climáticas na região.

As estações meteorológicas integram o conjunto de projetos do Comitê Pró-Clima, que atua em quatro eixos estratégicos. Os equipamentos permitem a coleta de dados em tempo real, fundamentais para o monitoramento de eventos extremos e a tomada de decisões nas áreas de risco.

Durante a assembleia, a diretora executiva do Cisvale, Léa Vargas, apresentou ainda o projeto de instalação de sensores de nível hidrológico em municípios da região, em diálogo com o programa estadual que prevê a instalação de 130 sensores no Rio Grande do Sul.

A reunião também oficializou a compra de sete barcos rígidos, com recursos doados pela empresa JTI. Os equipamentos serão destinados aos municípios com Corpo de Bombeiros e vão reforçar as ações da Defesa Civil. Candelária, Encruzilhada do Sul, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz serão contemplados.