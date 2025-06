Reforma do Museu Getúlio Vargas, em São Borja, é tema de reunião

O prefeito de São Borja, José Luiz Rodrigues Machado esteve reunido com o diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Renato Savoldi, e com a equipe técnica do órgão, para tratar sobre a licitação da obra de restauração do Museu Getúlio Vargas, um dos principais patrimônios históricos de São Borja.

No encontro foram discutidos os próximos passos que garantam um processo licitatório célere e eficiente, que assegurem qualidade na obra e respeito às diretrizes de preservação patrimonial estabelecidas pelo Iphae. O diálogo com Savoldi também serviu para alinhar aspectos técnicos do projeto, como a recuperação estrutural do espaço.

Para o prefeito, a restauração do museu representa um avanço significativo para o fortalecimento do turismo histórico-cultural, além de proporcionar um espaço renovado de educação e visitação para a comunidade local e visitantes. O museu abriga as lembranças da trajetória pessoal e política de Vargas, contendo um acervo com cerca de dois mil itens