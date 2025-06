Bento Gonçalves divulga programação para comemorar o Dia do Vinho Brasileiro

O Dia do Vinho Brasileiro é celebrado no primeiro domingo de junho, mas neste ano, as comemorações seguem durante todo o mês e visam evidenciar a cultura e a tradição da bebida, que dá a Bento Gonçalves o título de capital brasileira do vinho. Para marcar a data, a prefeitura de Bento Gonçalve realiza, no dia 29 de junho, a partir das 10h, na Praça Achyles Mincarone, bairro São Bento, a programação do Dia do Vinho.

O evento irá reunir gastronomia, agroindústria familiar, vinícolas, artesanato e outras atrações. Além de muita música com as bandas 2 por Litro, Alan Prudêncio, Willian Hamon e Cinnamon Jazz.

Para o secretário de Turismo, Henrique Nuncio, o evento é um brinde ao Dia do Vinho. "Vamos reunir na Praça da Igreja da Pipa diversas atrações para celebrar a bebida e reverenciar o resultado do trabalho de homens e mulheres que se dedicam diariamente à agricultura, ao enoturismo", disse.

A iniciativa foi oficializada em 2003 por meio de lei estadual. Desde então, a data passou a integrar o calendário oficial do Rio Grande do Sul com o objetivo de promover a cultura vinícola e valorizar a produção local. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura de Bento Gonçalves