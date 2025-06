Prefeitura de Venâncio Aires define vencedora para novo lote de pavimentações

A Construtora Giovanella, de Lajeado, foi a vencedora da licitação para execução das obras de pavimentação asfáltica do lote 4 do programa Pavimenta Venâncio, promovido pela Prefeitura de Venâncio Aires. O contrato firmado tem valor de R$ 6.145 milhões, viabilizados por meio de financiamento junto Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

O pacote contempla a pavimentação de 13 ruas com 17.790,59 metros quadrados (m²) de área total e 2.148,95 metros (m) de extensão, distribuídas em quatro bairros do município: Leopoldina, Cidade Alta, Coronel Brito e Universitário.

Essa nova etapa do programa irá beneficiar diretamente centenas de moradores. A secretária de Planejamento e Urbanismo, Deizimara Souza, ressalta que o avanço no cronograma é resultado de um planejamento técnico. "Com esse lote, avançamos em regiões que há anos esperam por infraestrutura adequada. É um investimento robusto, que reflete o comprometimento da gestão em levar qualidade de vida aos bairros e fortalecer o desenvolvimento urbano de forma planejada", destacou.

Atualmente, os lotes 1 e 2 já estão com as obras totalmente concluídas. O lote 3 também está praticamente finalizado, restando apenas a implantação da sinalização viária. Já o lote 5 está em fase de escuta junto à comunidade, com a realização de audiências públicas com moradores das ruas previstas para essa etapa.