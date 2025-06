Licenciamento de obras em Passo Fundo passa a ser 100% digital

A prefeitura de Passo Fundo segue avançando na modernização dos seus serviços com a atualização do programa Obra Fácil, que passa a contar com um novo sistema digital para o licenciamento de obras civis no município. A partir desta segunda-feira (23), engenheiros, responsáveis técnicos e cidadãos poderão realizar todo o processo de forma 100% online, diretamente no portal oficial da Prefeitura.

Essa evolução do sistema vai garantir mais agilidade, transparência e segurança aos trâmites legais das construções, desde a solicitação de aprovação até a emissão do habite-se. A atualização também assegura a validade jurídica e a autenticidade dos documentos, com assinaturas digitais e controle integral do processo.

A medida é fruto do trabalho conjunto das secretarias de Obras e de Administração, em parceria com a empresa Thema, responsável pelo sistema. Durante a semana de entrada em funcionamento, até o dia 27 de junho, uma técnica da empresa estará em Passo Fundo para acompanhar a equipe da prefeitura e prestar orientações.

Segundo o secretário de Obras, Rubens Astolfi, essa atualização é mais um passo relacionado com a inovação. "Com essa nova etapa, estamos modernizando ainda mais o sistema, sem perder a identidade e o objetivo principal, que é simplificar, agilizar e dar segurança aos processos", afirmou.

Iniciado em 2022, o programa Obra Fácil tem se consolidado como uma referência em desburocratização e transformação digital na área de licenciamento urbano. Com essa nova fase, o município reafirma seu papel de protagonista na oferta de serviços públicos mais eficientes e acessíveis.