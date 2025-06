Ponte entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá é inaugurada

O governo do Estado concluiu as obras da terceira ponte no Litoral Norte. A nova estrutura, localizada na ERS-030, liga os municípios de Caraá e Santo Antônio da Patrulha e recebeu R$ 6,5 milhões em investimentos.

Com 10,4 metros de largura e 60,55 metros de extensão, a nova ponte suporta 45 toneladas e tem duas faixas de tráfego, além de acostamento. Ela é cerca de um metro mais alta e quarenta metros maior do que a estrutura anterior que foi destruída pelas águas. Por ser mais elevada e mais moderna, está preparada para possíveis eventos meteorológicos extremos que possam ocorrer no futuro.

Em agosto de 2023, cerca de 40 dias após a destruição da antiga ponte por um ciclone extratropical, o Estado entregou uma nova estrutura sobre o Arroio Pereira, no km 3,5 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. A obra contou com investimento de R$ 858 mil. Em fevereiro deste ano, foi inaugurada a ponte de Três Cachoeiras, no km 7 da ERS-494, com investimento de R$ 5,2 milhões.

Executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, a ponte da ERS-030 restabelece uma importante conexão no Litoral Norte, facilitando a mobilidade da população e contribuindo para o escoamento da produção e o fortalecimento da economia regional.

"São pontes novas, mais modernas, mais seguras, que certamente serão fundamentais para a qualidade de vida, para a segurança e para a economia da região", afirma o titular da Selt, Juvir Costella.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, lembrou que o departamento auxiliou a região desde a queda da ponte. Inicialmente foi construído um desvio emergencial ao lado da estrutura atingida para que veículos e pedestres tivessem um caminho alternativo. Foram investidos R$ 1,5 milhão, com quinze caminhões e equipes trabalhando ininterruptamente na construção da passagem temporária.