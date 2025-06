Passo Fundo busca a construção de um porto seco

Uma das pautas tratadas pelo prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida em Porto Alegre, durante uma série de reuniões nesta semana foi o estudo para a construção de um porto seco em Passo Fundo. Este é um pedido de empresários da cidade e da região e foi entregue à superintendência e técnicos da Receita Federal.

Segundo a prefeitura, Passo Fundo é o segundo município gaúcho que mais exporta produtos. O porto seco é considerado importante ao servir como um terminal intermodal para operações de comércio exterior, facilitando o armazenamento e a movimentação de cargas tanto para importação quanto para exportação.

Atualmente, o Rio Grande do Sul possui três Estações Aduaneiras Interiores, em Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Canoas, além das existentes nas fronteiras. De acordo com o prefeito, a demanda parte de um grupo de empresários que tem interesse em investir no empreendimento e vai ao encontro de fortalecer o desenvolvimento econômico do município da região Norte do Rio Grande do Sul.

"Um porto seco é uma solicitação dos empresários que geram emprego e renda em nossa cidade e que ampliaria os negócios em Passo Fundo, que já é uma grande referência em comércio e exportações. Para termos um projeto, precisamos deste estudo de viabilidade por parte da Receita Federal", enfatizou. A demanda será analisada