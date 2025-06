Erechim define nova área para construção de presídio

O prefeito de Erechim, Paulo Polis e o secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, foram recebidos na Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS). Na pauta do encontro com o secretário de Estado, Jorge Pozzobom, e representantes da empresa Soluções Serviços Terceirizados, vencedora do leilão da parceria público-privada (PPP), do novo Presídio de Erechim, a definição da nova área para a construção do estabelecimento prisional no município que terá 10,4 hectares, dois módulos com 26 mil metros quadrados cada e um total de 1,2 mil vagas disponibilizadas para apenados.

A nova área oferecida pelo município, distante da zona urbana, entre as rodovias ERS-135 e BR-153, que atende a diretrizes de segurança e satisfaz um anseio da população de Erechim, foi aceita pelo Estado. "Temos um encaminhamento sobre a área e agora faremos os tramites administrativos e de lei, para repassar o espaço ao Estado. Nessa reunião, também pedimos que assim que nossa parte esteja pronta, tenhamos agilidade no processo de construção do presidio, devido à importância para segurança pública municipal", disse o prefeito Polis.

A iniciativa do novo presidio de Erechim é focada na ressocialização, prevendo a possibilidade de trabalho, educação e reinserção social para detentos, assim como o uso de tecnologia na gestão prisional.