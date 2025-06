Festa do Kiwi de Farroupilha inicia no mês de julho

A 25ª Fenakiwi já começa a ganhar forma com a montagem das estruturas no Parque Cinquentenário, em Farroupilha. As equipes têm trabalho nos estandes internos, cobertura da entrada e iniciam nos próximos dias a montagem do palco principal que receberá shows regionais e nacionais.

A festa acontece de 3 a 20 de julho, aos finais de semana, e estima receber mais de 100 mil visitantes. Além da programação artística e cultural, haverá uma feira multissetorial com mais de 120 expositores, oferecendo muitas opções de negócios para os comerciantes e boas oportunidades de compras para os visitantes.

A degustação de kiwis será no pavilhão 3, juntamente com os produtos coloniais produzidos por 25 agroindústrias familiares da região. A gastronomia estará em destaque, contando com pratos típicos da Serra Gaúcha como o pão e o grostoli do Clube de Mães "As Milanesas".

A famosa exposição de kiwis dos produtores da região estará presente no primeiro pavilhão e apresentará as variedades verde, amarela e vermelha do kiwi. Nessa edição da festa também será realizado o Seminário Nacional do Kiwizeiro, no dia 4 de julho, no auditório da UCS Farroupilha, com entrada gratuita. A feira também proporcionará uma Rodada de Negócios realizada pela CICS e pelo Sebrae, que acontecerá no dia 09 de julho.

Outra grande atração, que já foi sucesso na última edição, e vai estar presente em 2025 será o 'Bar nas Alturas'. Suspenso por um guincho com 40 metros de altura, um bar estará pronto para receber os visitantes que queiram degustar um vinho ou beber uma cerveja apreciando uma vista privilegiada da cidade.