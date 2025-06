Igreja de 1913 em Jaguarão vai passar por reformas

Patrimônio artístico, histórico e cultural, a Igreja Imaculada Conceição de Jaguarão vai passar por revitalização. O enfoque é no forro de estuque, que será totalmente restaurado. O foi apresentado à comunidade no fim de semana para restauro do prédio, que é de 1913.

De acordo com a arquiteta Simone Neutzling, responsável pela iniciativa, o uso do estuque, presente em tantos prédios históricos, tem diversas finalidades. "Internamente, na execução de forros planos e em relevo e na construção de paredes divisórias de ambientes. Externamente, como elemento decorativo na ornamentação das fachadas. Tem uma função estrutural e representa de maneira muito potente o saber-fazer artesanal", destaca.

No ano passado foi realizada a restauração da cobertura do templo, incluindo o salvamento das estruturas de madeira, com as telhas originais, e agregada uma chapa de subcobertura para garantia de preservação do prédio. Desde abril as equipes coordenadas pela arquiteta atuam na preparação do espaço para execução da nova etapa de trabalhos. O primeiro passo foi a colocação de andaimes e estruturas que permitam o acesso ao forro e seus ornamentos.