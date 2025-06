Centro de Inovação e Tecnologia de Novo Hamburgo sedia encontro nesta terça-feira

O Novo Hamburgo Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) será palco, nesta terça-feira (18), do Conexão Inova RS, evento que mobiliza lideranças, empreendedores e instituições para fortalecer o ecossistema de inovação da Região Metropolitana e Litoral Norte. A programação inclui pitches de startups, painel temático e espaços de conexão e troca de experiências.

A abertura oficial ocorre às 14h, no auditório do CIT, com a presença de autoridades, patrocinadores e membros da Mesa Gestora do Inova RS — órgão colegiado responsável pelas estratégias do programa estadual na região.

A partir das 15 horas, 11 startups regionais apresentarão suas soluções inovadoras em pitches de três minutos na Arena do CIT.

Encerrando a programação, o painel "Águas que Marcam: A Resiliência Gaúcha" ocorrerá às 16h15, também no auditório, com mediação da secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Daiana Monzon. O credenciamento para o evento começa às 13h15