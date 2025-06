Participações em feiras movimenta R$ 1,2 milhão em negócios para Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria celebra os resultados da participação de empresas e startups locais em importantes vitrines de inovação e negócios. Com a presença no Gramado Summit e na Feira Brasileira de Varejo, empreendedores da cidade conseguiram prospectar mais de R$ 1,2 milhão em novas oportunidades de mercado. A iniciativa, coordenada pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e de Cultura, em parceria com o Sebrae, busca divulgar o potencial inovador santa-mariense e abrir caminhos para o desenvolvimento econômico local.

A 11ª Feira Brasileira de Varejo (FBV), realizada de 21 a 23 de maio no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, teve a participação destacada da prefeitura e empresas de Santa Maria. Evento-chave para o setor varejista, é organizada pelo Sindilojas Porto Alegre e tem foco em inovação, tecnologia e novos modelos de negócio, oferecendo palestras, workshops e um ambiente para networking e prospecção de parcerias para empresas e profissionais.

Uma comitiva local de 50 empreendedores (setores criativo e têxtil) também esteve no evento para networking e prospecção. No contexto da FBV, foram aproximadamente R$ 250 mil em contratos assinados e 240 prospects (possibilidades de negócios). Mais de 850 pessoas visitaram os estandes das empresas do município

Reconhecido como um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo da América Latina, o Gramado Summit ocorreu do dia 4 a 6 de junho no Centro de Feiras Serra Park, em Gramado, Serra Gaúcha. O evento promove a conexão entre startups, líderes, investidores e grandes marcas para discutir e moldar o futuro dos negócios.

No estande da prefeitura, foram apresentadas as principais iniciativas municipais em prol da inovação, criatividade e empreendedorismo, como EduTech, LabCriativo, Santa Summit, Iconografia Local e Economia Criativa. Foram mais de R$ 1 milhão em negócios prospectados durante o evento, com outros 220 prospects (possibilidades de negócios) após. Cerca de 430 pessoas passaram pelos estandes das empresas e da Prefeitura.

Em outubro de 2024, empresas e indústrias de Santa Maria prospectaram quase R$ 1 milhão em novos negócios na 33ª Feira de Inovação Industrial Mercopar, em Caxias do Sul. O estande do Executivo municipal no evento reuniu 10 empresas dos setores metalmecânico, agroindustrial, têxtil, energia, telecomunicações e EPI, além de representações de outras duas do ramo de bebidas e uma da confeitaria/panificação. Durante o evento, a Prefeitura lançou o Santa Maria Têxtil, um Arranjo Produtivo Municipal do setor têxtil e de confecções do município.