Aeroporto de Caxias do Sul passa de 2 mil voos em 4 meses

O Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul teve no primeiro quadrimestre deste ano, quase 100 mil passageiros passaram pelo local, em um total de 2.059 operações aéreas. O dado foi divulgado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, responsável pela gestão do aeroporto.

Atualmente, o aeródromo opera uma média de três a quatro voos comerciais diários com origem e destino aos aeroportos de Campinas, Congonhas, Galeão e Guarulhos. As companhias aéreas que ofertam assentos em Caxias do Sul são a Azul, a Gol e a Latam. Os horários dos voos do mês de junho estão disponíveis no site da prefeitura.

O campo de aviação tem um pátio para aeronaves e uma pista principal com 1.670 metros de comprimento e 30 metros de largura, além de um recuo de 230 metros na cabeceira. A pista foi reformada recentemente, com melhorias no pavimento para aumentar a segurança nos pousos e decolagens. A administração do aeroporto também planeja obras de ampliação e modernização nos próximos meses.