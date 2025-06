Caxias do Sul soma 37 furtos aos parquímetros da Zona Azul desde janeiro

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul registrou aumento significativo no número de furtos de baterias de parquímetros no município. Desde o início do ano, foram registrados 37 furtos. Somente no mês de junho, já são 32 ocorrências contabilizadas, o que representa uma escala significativa e preocupante nos casos, visto que nos últimos cinco meses, a média havia sido de um furto por mês.

Cada equipamento danificado representa um custo médio de R$800, valor necessário para reparar e substituir as partes violadas do equipamento. O impacto, no entanto, vai além do financeiro, visto que os danos tornam o parquímetro inoperante, impedindo que os condutores retirem seus tíquete de estacionamento nesses equipamentos.

A pasta de Trânsito alerta que, mesmo que os parquímetros estejam inoperantes, é obrigatório o pagamento da tarifa de estacionamento. Atualmente, a tarifa da Zona Azul pode ser quitada de quatro maneiras: pelo aplicativo Rek Pay, por meio de monitores que circulam nas áreas de estacionamento, em pontos de vendas físicos ou na base operacional da Rek Parking, que administra o serviço. Cerca de 90% dos condutores optam pelo uso do app devido à praticidade.