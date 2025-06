Vale do Rio Pardo pede que dívidas dos produtores sejam pagas em 10 anos

A Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) realizou, na sexta-feira (13), uma audiência pública conjunta com o município de Santa Cruz do Sul para tratar do drama vivido pelos produtores rurais no Vale do Rio Pardo. Entre as propostas da audiência, como a criação da Carta de Santa Cruz do Sul, está a intenção da Amvarp em solicitar o parcelamento das dívidas da agricultura em até 10 anos para amenizar a situação no campo.

O presidente da Amvarp, Nestor Ellwanger, agradeceu a presença das lideranças políticas e do setor agrícola no encontro. "Precisamos agir com firmeza e união. É fundamental buscarmos a renegociação das dívidas dos produtores, com prazos mais longos e condições justas. Nossa sugestão é que haja um parcelamento em 10 anos para que tenhamos fôlego no campo", disse.

O secretário estadual da Agricultura Edivilson Brum ressaltou que é importante encontrar uma solução palpável e real aos produtores rurais. De acordo com ele, uma das alternativas para o socorro ao campo pode vir do Fundo Social, criado a partir da exploração de petróleo do pré-al, que concentra recursos junto ao tesouro da União. "Governo federal não quer ouvir falar em securitização da agricultura. A saída mais prática é utilizarmos o fundo social do Pré-Sal, que em 20 anos poderá chegar a um trilhão de Reais", aponta.

Entre as propostas do anfitrião da audiência pública, o prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes, está a confecção de uma carta com as diretrizes apontadas durante o encontro, com destino ao governo federal. A intenção é que o documento seja assinado pelas lideranças políticas e do setor do agronegócio do Vale do Rio Pardo, expressando a angústia vivida diariamente pelos produtores rurais. "Atualmente, 50 milhões trabalham e outros 150 milhões de pessoas vivem deste esforço. Vamos à luta, porque eles podem tirar a nossa paz esperança", criticou.