Prefeitura de Erechim busca a atualização de plano municipal voltado para habitação de interesse social

A prefeitura de Erechim iniciou as tratativas para atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social. O secretário de Habitação, Mario Rossi esteve na URI Erechim, onde conversaram com o diretor-geral, Paulo Giollo e diretor administrativo, Paulo Sponchiado, para avaliar a viabilidade do auxílio da instituição na elaboração dos novos documentos.