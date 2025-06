Pedágio previsto para a RSC-453, em Venâncio Aires, muda de local

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, participou, na Secretaria Estadual de Parcerias e Concessões, em Porto Alegre, de uma reunião para discutir os detalhes dos projetos e obras previstas para o trecho da RSC-453, que passa pelo município. A rodovia está prevista para ir à concessão no segundo semestre deste ano.

A visita ocorreu após os anúncios feitos no início da semana pelo governador Eduardo Leite, que incluíram a redução na tarifa-teto dos pedágios e o aumento do aporte público no contrato. Com isso, surgiram preocupações sobre a manutenção das obras reivindicadas por Venâncio Aires em audiências públicas anteriores.

Durante o encontro, Vilson Citadin, gerente dos projetos de rodovias, assegurou que todas as obras solicitadas pelo município - como viadutos, passarelas e rótulas - estão mantidas no novo projeto base. Um dos principais avanços comemorados pela comitiva foi a mudança no local previsto para o pórtico de pedágio com sistema free flow. Inicialmente projetado para o km 10, próximo ao trevo de Vila Palanque, o ponto de cobrança foi deslocado para o km 11, permitindo a livre circulação de veículos no perímetro urbano da cidade.

"Foi uma grande conquista, pois prevíamos desvios pela ERS-816 que encareceria nossa manutenção, sem contar a penalização de centenas de moradores que usam o trecho diariamente", destacou o prefeito Jarbas da Rosa.

Com as definições acertadas, Venâncio Aires dá um passo importante para assegurar infraestrutura qualificada, segurança viária e justiça tarifária aos seus moradores.

O secretário de Governança e Gestão, Tiago Quintana ressaltou a importância de obras estruturantes que foram incluídas no projeto. Entre elas, o alargamento da ponte do Castelhano, que já considera uma nova realidade climática e de resiliência, além da construção de viadutos e passarelas.