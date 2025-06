São Leopoldo vai construir comporta na divisa com Novo Hamburgo

A prefeitura de São Leopoldo, por meio da Secretaria de Obras Viárias (Semov), deu ordem de início para a construção de uma nova comporta na região do bairro Santos Dumont, próximo da divisa com Novo Hamburgo. O investimento é de R$ 1.5 milhão e o prazo de conclusão é de seis meses.

"A obra será feita inteiramente em território leopoldense e terá uma função estratégica no controle das cheias. A comporta vai permitir que a água do bairro passe de São Leopoldo para a bacia de contenção da Casa de Bombas Santo Afonso, reduzindo o risco de alagamentos em períodos de chuva intensa", explicou o secretário de Obras Tarzan Corrêa.

Além de facilitar o fluxo de água para o sistema de bombeamento, a estrutura vai reforçar a eficiência da drenagem urbana na região. A medida beneficiará diretamente moradores do entorno e integra um conjunto de ações voltadas à prevenção de enchentes.

Durante a execução, a Semov manterá sinalização adequada no local e informará a população sobre o andamento da obra. A obra faz parte do sistema de contenção de cheias do município do Vale do Sinos.