Defesa Civil de Lajeado abre cadastro para voluntários

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, criou um formulário para o cadastro de voluntários interessados em atuar em apoio à Defesa Civil de Lajeado durante situações de emergência e eventos adversos. Podem se inscrever pessoas acima de 18 anos

O cadastro tem como objetivo a pré-seleção de voluntários que possam ser mobilizados de forma organizada e eficiente em situações de emergência. A iniciativa também serve como base para planejar e oferecer futuros treinamentos de capacitação, contribuindo para uma atuação mais preparada e eficaz.

O processo de registro de voluntários se mostrou necessário nos últimos eventos adversos enfrentados pelo município. Em situações anteriores, os dados eram coletados durante as ocorrências.

O coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Marcelo Maya, destaca que o formulário é uma ferramenta essencial para identificar os perfis de voluntários e direcionar com agilidade para as ocorrências. "Nos últimos eventos, trabalhamos com vários voluntários que conhecemos apenas no momento da crise. Muitos destes, foram designados a funções diferentes de suas habilitações profissionais, desperdiçando conhecimentos técnicos e sem prévia capacitação para a função desempenhada. Agora, queremos o cadastro antecipado para identificar o melhor emprego possível de cada voluntário, designando-os e capacitando-os previamente para as funções em que irão auxiliar a Defesa Civil e a comunidade", explica Maya.

As inscrições são abertas a toda a população maior de 18 anos, exceto para atividades de salvamento aquático, que exigem qualificações técnicas específicas. O cadastro pode ser feito através do site da prefeitura.