Luiza Brunet faz visita a centro para refugiados em Esteio

Conhecida como atriz, modelo e empresária, a mato-grossense-do-sul Luiza Brunet também se destaca por sua atuação como ativista dos direitos humanos. Embaixadora da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência das Nações Unidas (ONU) responsável por promover a migração segura, ordenada e digna, ela esteve em Esteio para conhecer de perto o trabalho realizado no Centro Permanente de Acolhimento a Refugiados e Imigrantes (Capir). O espaço, que fica no bairro Olímpica, inaugurado em 2022, funciona como uma casa de passagem e auxilia pessoas migrantes a recomeçarem suas vidas no Município.

Durante a visita ao local, Luiza percorreu as instalações, conversou com acolhidos e elogiou tanto a estrutura quanto a relevância do serviço prestado à população migrante em Esteio. "Foi muito importante conhecer essa estrutura tão bem organizada, que serve de exemplo para outros municípios. O apoio aos migrantes, ouvindo suas histórias e ajudando-os a conseguir trabalho, moradia e dignidade, faz toda a diferença" afirmou a embaixadora.

A agenda da comitiva da OIM iniciou-se no Salão Nobre da Prefeitura, onde representantes da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos apresentaram as políticas públicas locais e detalharam o processo de acolhimento realizado pela cidade. Migrantes e refugiados também participaram da atividade, dando relatos do atendimento recebido.

De acordo com a coordenadora de projetos da OIM, Patrícia Siqueira, Esteio foi escolhida para receber a visita justamente pelo trabalho que realiza, sendo considerada uma referência em gestão e governança migratória no Estado. "A cidade é um exemplo que pode inspirar outros municípios nesta pauta da migração. Já temos uma parceria há algum tempo com Esteio, e por isso escolhemos este local para a visita", afirmou.

Desde sua inauguração, em abril de 2022, cerca de 250 pessoas já passaram pela instituição, o que dá cerca de 60 famílias. Atualmente, são 32 pessoas acolhidas, sendo que 26 entraram apenas em 2025