Ação em Canoas busca contratar 1 mil trabalhadores

A 17ª Caravana de Empregos de Canoas será realizado junto com o evento prefeitura na Tua Casa, no sábado (14), na Praça Dona Mocinha, no bairro Niterói, das 9h às 12h. O foco será contratar mil trabalhadores para suprir demanda da construção civil, nas obras dos Residenciais Quero-Quero e Jacuí, nos bairros Rio Branco e Niterói, respectivamente.

Serão oportunidades para pedreiro, eletricista, encanador, carpinteiro, servente, entre outras. A empresa contratante estará presente no prefeitura na Tua Casa e na 18ª Caravana de Empregos, que também já tem data marcada. Será na próxima quarta-feira (18), no Instituto Federal - Campus Canoas, das 14h30 às 16h30.

Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação recebe os interessados para acolher os currículos e encaminhar para a empresa. A pasta ressalta para quem busca qualificação profissional na construção civil, há vagas abertas de curso totalmente gratuito na área, em parceria com o SENAI.

As inscrições são presencialmente na sede da secretaria,, na rua Doutor Barcelos, 969, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os documentos necessários são RG, CPF e declaração de solicitação de matrícula gratuita (que será emitida no ato da inscrição pela unidade operacional do Senai). As inscrições seguem abertas por tempo indeterminado.