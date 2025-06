Cisvale pede ao governo do RS a mudança de cinco unidades de monitoramento em rios e arroios da região

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), por meio do Comitê Pró-Clima, solicitou ao governo do Estado a readequação na posição de cinco unidades de monitoramento do clima, realizado por estação pluviométricas automáticas, que serão instaladas no Vale do Rio Pardo. O ajuste é considerado necessário aos parâmetros técnicos dos engenheiros e profissionais que compõe a área técnica do Comitê.

Segundo o engenheiro ambiental Roberto de Monte Baccar Pilz, membro da Câmara Setorial de Meio Ambiente do Cisvale e do Comitê Pró-Clima, após análise do projeto criado pelo governo do Estado, foram detectadas pelo menos cinco áreas, nas quais os equipamentos serão instalados, precisam de ajustes para tornarem-se mais efetivos para a região.

Os pontos ficam no Arroio Castelhano, no distrito de Monte Alverne, Santa Cruz do Sul, Arroio Andreas, em Vera Cruz, em dois trechos do Rio Jacuí, em Rio Pardo e Vale Verde e no Arroio Plumbs, em Vale do Sol

"Criamos inclusive um mapeamento que será encaminhado, com a justificativa do porquê de cada ponto sinalizado pela equipe técnica regional. Gostaríamos de sugerir adequações, ou até mesmo adesões a este edital do estado", pontua.