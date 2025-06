Lajeado recebe encontro voltado aos empresários

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS) realiza, no dia 17 de junho, sua confraria mensal. Com o tema "Reestruturação e Turnaround: Estratégias para Transformação de Negócios e Superação de Crises". O encontro ocorre pela primeira vez em Lajeado, no Vale do Taquari.

A programação se inicia com uma visita técnica à sede da Neugebauer, às 16h, em Arroio do Meio, na qual os participantes irão conhecer as modernas instalações de uma das maiores fábricas de chocolates e doce de leite do País. Logo após, a partir das 19h, inicia a confraria com os painéis temáticos e troca de experiências em um restaurante local. Ao longo do evento, serão apresentados aos participantes cases e estratégias de reestruturação empresarial.

Sob a moderação de Ismael Santos, vice-presidente do IBEF-RS, os painelistas Northon Menegon, diretor do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial Factoring (Sinfac-RS); João Luiz Telles, sócio da Núcleo Reestruturação e Performance; e Juliana Biolchi, sócia da Biolchi Advogados, abordarão práticas, ferramentas de mercado e perspectivas para a reestruturação de negócios em tempos desafiadores.

O presidente do IBEF-RS, Eduardo Estima, considera essa edição da confraria um marco na história da instituição. "Desde o início da nossa gestão, buscamos realizar um processo de interiorização, levando a experiência e a infraestrutura dos nossos encontros a importantes polos do interior. Já realizamos ações em Caxias do Sul e Montenegro e, agora, estamos muito contentes em trazer a confraria ao Vale do Taquari", afirma Estima.

O evento será realizado em um ambiente que favorece o networking e o intercâmbio de experiências entre executivos e profissionais do setor. Os ingressos custam R$ 90,00 para associados e R$ 181,00 para não sócios. O IBEF-RS também oferece transporte de ônibus a partir de Porto Alegre, ao custo de R$ 110,00.