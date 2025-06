São Sebastião do Caí lança projeto para melhorar a coleta seletiva

Com foco na educação ambiental e na economia de recursos públicos, a prefeitura de São Sebastião do Caí lançou o programa Caí Circular - Coleta Seletiva, iniciando uma nova fase para o descarte correto de resíduos no município. A proposta é transformar a relação da população com o lixo, incentivando a separação entre materiais recicláveis e rejeitos ainda nas residências.

Idealizado pela primeira-dama Suzana Seibert, o programa é executado em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e propõe um sistema de coleta com duas modalidades: recicláveis (papel, plástico, vidro e metal) e resíduos orgânicos e rejeitos. "O objetivo é otimizar os recursos na coleta seletiva, conscientizando a população desde a separação correta dos resíduos em casa", afirma Suzana, que é bióloga com mestrado em Ecologia.

A meta da prefeitura é aumentar de 5% para 20% a taxa de resíduos recicláveis dentro de quatro meses - atualmente o munícípio recolhe 440 toneladas por mês de lixo. Para isso, além da coleta porta a porta com caminhões da prefeitura, estão sendo utilizados contêineres distribuídos em diferentes pontos da cidade, facilitando o descarte adequado pela população. Atualmente, 245 contêineres estão ativos, nas cores azul (recicláveis) e marrom (orgânicos e rejeitos).

Para o prefeito João Marcos Guará, a iniciativa representa um passo importante rumo a um município mais sustentável. A estimativa é de que a separação adequada dos resíduos possa gerar uma economia de mais de R$ 400 mil por ano aos cofres públicos.

O cronograma de coleta por bairros e outras dicas ambientais estão sendo divulgados nas redes sociais da prefeitura. Também está em andamento um concurso popular para a escolha do nome da mascote do programa, reforçando o engajamento da comunidade no Caí Circular.