Bento Gonçalves reforça ações por conta do frio

Com a queda nas temperaturas, a prefeitura de Bento Gonçalves está intensificando as ações de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Equipes técnicas reforçam as abordagens nas ruas para encaminhamento à Casa de Passagem e demais serviços da rede de assistência. Localizada na rua Francisco Navarini, 136, bairro Maria Goretti, a Casa de Passagem disponibiliza um total de 25 vagas e, atualmente, acolhe 15 pessoas.

O espaço é voltado a adultos de ambos os sexos em situação de rua ou em trânsito pelo município e funciona diariamente, das 19h às 7h, disponibilizando alimentação e condições básicas de higiene. Segundo o secretário de Esportes e Desenvolvimento Social de Bento Gonçalves, Eduardo Virissimo, a intensificação das abordagens busca garantir a integridade física das pessoas em situação de rua.

Outra frente de apoio neste período de baixas temperaturas é a Campanha do Agasalho do Gabinete da Primeira-dama. A Central do Agasalho funciona junto à Secretaria de Finanças e realiza doações de roupas o ano inteiro a pessoas inscritas no Cadastro Único da Assistência Social. O atendimento ocorre às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h.

Além das ações na área da assistência social, a prefeitura de Bento Gonçalves também intensificou a estrutura de saúde para atender à demanda provocada pelo frio. Ainda na segunda-feira (9), teve início a instalação de equipamentos no terceiro andar do hospital público, em fase final de construção. O espaço abrigará 25 novos leitos voltados ao atendimento de casos respiratórios e está em andamento a contratação de profissionais para a nova ala. Elevadores, torre de escada e bloco cirúrgico seguem em fase de finalização e as primeiras cirurgias estão previstas já para os próximos meses.

Outras ações em andamento são a aquisição mensal de 10 leitos no hospital de Carlos Barbosa, ampliação da equipe médica na UPA e no PA Zona Norte, além de atendimento estendido das 17h às 21h na região Sul.