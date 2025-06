Festa das Cucas inicia nesta quinta-feira em Santa Cruz do Sul

Inicia esta quinta-feira (12) e vai até o dia 15, no Parque da Oktoberfest, a 25ª Festa das Cucas de Santa Cruz do Sul. Um dos destaques da programação será o tradicional Pavilhão das Padarias, onde 18 estabelecimentos locais irão comercializar a estrela da festa: cucas de diversos sabores. Além das receitas concorrentes do 17º Concurso da Melhor Cuca de Santa Cruz do Sul, que já elegeu as três vencedoras, o público encontrará uma variedade de opções que celebram a herança e a tradição da culinária germânica.

A festa também contará com feira comercial, reunindo mais de 20 expositores de segmentos como vestuário, cama, mesa e banho, calçados, brinquedos, cuias e brindes, além de feira de artesanato e da agricultura familiar. Entre as atrações, destacam-se ainda a comercialização de linguiças artesanais, praça de alimentação, venda do prato típico de cuca com linguiça, parque de diversões, oficinas de gastronomia e dois palcos com mais de 25 horas de programação cultural, incluindo música, dança e outras expressões artísticas.

Em maio, a população santa-cruzense conheceu o trio das cucas soberanas da festa. A padaria Panisul conquistou o título de Rainha do 17º Concurso da Melhor Cuca de Santa Cruz do Sul com a cuca "Oma Liebe", uma homenagem ao amor de vó, feita com creme de laranja, keschmier (queijo da culinária alemã), streusel (farofa de açúcar) e raspas de casca de laranja. A primeira princesa foi a padaria Cucas da Rosana, com a receita "Raízes", que combina creme de ovos, leite condensado, doce de abóbora, cravo, coco e streusel, destacando sabores afetivos e tradicionais. A segunda princesa ficou com a Panificadora Cristal, que apresentou a cuca "Celebrar", elaborada com creme de leite condensado, chocolate branco, essência de champagne, morangos, maçã e streusel.

Em todas as edições, a Festa das Cucas realiza a tradicional Cuca do Bem. Neste ano, a ação solidária aconteceu no dia 24 de maio, na Praça Getúlio Vargas, em Santa Cruz do Sul, com a participação de 17 padarias. Cada unidade foi comercializada por R$20,00 e o público encontrou uma variedade de sabores. Do valor total, 50% será doado ao Hospital Santa Cruz (HSC).