Indústria de Caxias do Sul puxa queda da economia no mês de abril

A economia de Caxias do Sul registrou queda de 1,7% em abril na comparação com março, segundo o Índice de Desempenho Econômico (IDE/Caxias). A retração foi puxada, principalmente, pelo desempenho negativo da indústria (-4,2%) e do comércio (-1,8%), enquanto o setor de serviços teve alta de 3% no período. Os dados foram divulgados n pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Caxias).

Na comparação com abril do ano passado, o recuo foi de 3,5%, com destaque para a retração de 8,5% na indústria, que acumula o terceiro mês seguido de queda neste comparativo. O comércio caiu 0,7%, e os serviços seguiram em trajetória positiva, com avanço de 4%.

O acumulado dos quatro primeiros meses de 2025 mostra um cenário de desaceleração. A indústria apresenta retração de 4,5% e o comércio, de 0,2%. Já os serviços acumulam crescimento de 5,9%, o que contribuiu para que o desempenho geral da economia caxiense no ano registrasse queda mais moderada, de 0,7%.

No acumulado dos últimos 12 meses, Caxias do Sul ainda apresenta crescimento de 3,5%. O setor de serviços se destaca com alta de 9,5%, enquanto a indústria (1,2%) e o comércio (0,6%) mostram sinais de estagnação.

Para o diretor de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias Tarciano Mélo Cardoso, o ritmo da atividade econômica local vem perdendo força nos últimos meses, possivelmente refletindo os impactos de um cenário macroeconômico mais desafiador, com juros elevados e retração na confiança empresarial.

Apesar da desaceleração na atividade, o mercado formal de trabalho manteve saldo positivo em abril, com a geração de 298 vagas com carteira assinada. Já o comércio exterior também apresentou retração em abril. As exportações caíram 9,1% e as importações, 15,9% em relação ao mês anterior.