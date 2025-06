Festival de Folclore de Nova Petrópolis terá grupos de sete países

O anúncio das atrações do 52ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis ocorreu nesta terça-feira (10), em coletiva de imprensa. A Rua Coberta permanece como um dos principais palcos do festival, que ainda se espraia por escolas, comunidades do interior, empresas e cartões-postais como a Praça das Flores e Parque Aldeia do Imigrante. O evento ocorre de 17 de julho a 3 de agosto.

Os grupos participantes foram sendo conhecidos aos poucos, com a ajuda do público, envolvido com o evento antes mesmo de ele ter seu início. Nesse espírito comunitário, os participantes sentados em algumas cadeiras identificadas por uma fita colorida eram convidados a olhar embaixo do assento. Os contemplados com um bilhete, então, anunciavam os grupos e, assim, aos poucos, cada um foi sendo conhecido.

Além de Brasil, delegações da Argentina, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, do México e do Canadá estarão no evento. Do Brasil, representantes de nove estados mostrarão o caldeirão cultural do país. Agremiações do Pará e do Tocantins, no Norte; da Bahia, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, no Nordeste; de Minas Gerais, no Sudeste; além dos três Estados sulistas, marcam passo, aventam vestimentas e bailam gestos pelas ruas da cidade.

Do Rio Grande do Sul, ao lado dos mais de 20 grupos locais destacando a cultura e os hábitos germânicos e de outras etnias, participam representantes de Canoas, Gravataí, Sapiranga, Ijuí, Áurea e Caxias do Sul.

Um dos destaques deste ano, para contemplar os 70 anos de Nova Petrópolis, comemorados em 2025, será um momento reunindo moradores e personalidades da cidade para relembrarem histórias e tradições do município. O festival de folclore irmana povos também com o desenvolvimento de oficinas culturais. Neste ano, serão oito dentro da proposta que se baseia em três pilares - artesanato, dança e gastronomia - a fim de compartilhar técnicas e saberes. Nos dias 21 e 24 de julho, os encontros de artesanato, conhecidos como Mãos da Diversidade, terão endereço no Espaço Mais Cultura, com os Ojos de Diós, do México, e a Pintura Bauer, de Nova Petrópolis