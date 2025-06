Semae realiza obras para levar água aos NUIs em São Leopoldo

O Semae de São Leopoldo iniciou nesta terça-feira (10), a construção da rede que levará água para os Núcleos Urbanos Informais (NUIs), as chamadas áreas de ocupação, em São Leopoldo. O serviço faz parte do programa Água Para Todos e iniciou no bairro Arroio da Manteiga, na ocupação da Tancredo Neves, e está previsto para ser finalizado em 45 dias.

"Um dos nossos objetivos é levar dignidade para as ocupações, abastecendo as regiões com água tratada e própria para o consumo, ", afirmou o diretor-geral do Semae, Gabriel Dias.

Além dos benefícios para os moradores, a obra terá impactos reduzidos, pois a rede está sendo construída com o método não destrutivo, ou seja, sem precisar fazer escavações em toda a via. Serão mais de 226 metros de rede que passam por baixo da terra e levarão água para a comunidade.

Os moradores também receberão os hidrômetros instalados e serão incluídos na tarifa subsocial. Só na região da Tancredo Neves são 36 famílias beneficiadas pelo programa.

Nesta primeira fase do programa Semae vai atender e regularizar mais quatro regiões com Núcleo Urbano Informal. Além da Tancredo Neves, o bairro Vicentina, Vila Brás e a região da Santos Dumont terão ligações novas de água.