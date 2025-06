Hospital de Santa Cruz do Sul cria espaço para descontrair crianças antes de consultas

As crianças encaminhadas para atendimento na Unidade Ambulatorial Acadêmica (UAA) do Hospital Santa Cruz (HSC) ganharam um espaço de entretenimento enquanto aguardam serem chamadas para as consultas. O objetivo, segundo a enfermeira gestora Luisa Mantovani, é descontrair as crianças e tornar a experiência das consultas médicas menos amedrontadoras e mais agradáveis.