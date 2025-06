Marcada pra o fim de julho, feira gastronômica Sabores de Arroio do Meio é lançada em solenidade

A 6ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio foi lançada oficialmente no início desta semana, em evento realizado na sede da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio. A feira, que ocorre em 27 de julho, das 10h às 18h, na Rua de Eventos, terá a participação de 25 empreendimentos arroio-meenses do ramo gastronômico, que vão comercializar uma ampla variedade de alimentos, incluindo doces, salgados, embutidos, conservas, café, cerveja artesanal, dentre outros.

O prefeito Sidnei Eckert, que viajou para Brasília em busca de recursos para o município, e a vice Andréa Lange Barth que estava em agenda com o governador do Estado, deixaram uma mensagem em vídeo para os participantes. No material, reforçaram a importância da Feira Gastronômica para Arroio do Meio e desejaram sucesso para os expositores.

O secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcelo Schneider, destacou a resiliência da comunidade e o momento de retomada que o município vive, sempre com muita responsabilidade e direcionamento. Agradeceu aos empreendedores e destacou o potencial do evento já consagrado no município. "A Feira Gastronômica conecta os empreendedores e seus produtos à comunidade local e regional. Celebra a integração e proporciona momentos de confraternização e alegria, com as diversas atrações culturais que se farão presentes, a exemplo do Tos Man e Tos Frau", afirmou.

A importância da Feira Gastronômica para o turismo e a retomada econômica e da autoestima da comunidade após a catástrofe climática do ano passado, foram destacados pela presidente do Comtur, Marlise Führ, assim como pelo representante da Acisam, Ivan Kalsing e o presidente da Câmara de Vereadores, César Kortz.

Paralelo à Feira Gastronômica, será realizado o 1º Encontro Regional de Soberanas. A ação é desenvolvida pela corte atual, composta pela rainha Carolina Motta, primeira princesa Marcela Fischer e a segunda princesa, Édina Larissa Schwarzer.