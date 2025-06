Feira de empregos oferece 500 vagas em Novo Hamburgo

A Praça do Imigrante vai sediar na sexta-feira (13) a Feira Emprega Novo Hamburgo, que vai reunir mais de 30 empresas de diversos segmentos, com mais de 500 vagas de emprego. O destaque são as vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCDs) e imigrantes. A programação ocorre das 7h30 às 14h, com entrada gratuita e diversas atividades abertas ao público.

Para participar, basta comparecer ao evento portando documento oficial com foto e currículo impresso. Na entrada, os candidatos serão orientados a escolher até quatro vagas de interesse, para as quais já serão encaminhados para entrevistas no local. Também haverá atendimento do Sine para cadastro e atualização de dados, além de orientação profissional.

"Este é o primeiro evento que realizamos em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo após a união de esforços na empregabilidade. A iniciativa representa avanço na integração de ações e políticas voltadas em auxiliar aqueles que estão em busca de oportunidades no mercado trabalho e de orientações profissionais", destacou o diretor-presidente do FGTAS, José Scorsatto.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Daiana Monzon, ressalta a diversidade das vagas e a importância de aproveitar as oportunidades oferecidas. "São centenas de vagas em diferentes áreas, como comércio, transporte, logística, serviços e indústria. É uma grande chance para quem quer ingressar ou retornar ao mercado formal de trabalho, inclusive com atenção especial às pessoas com deficiência e à população migrante."

A FGTAS também marcará presença no evento com a Ação Migrante - Construindo Pontes, promovida em alusão à Semana do Migrante no RS. No dia 27 de junho, a Fundação realiza ações voltadas à empregabilidade de migrantes e refugiados em todas as Agências FGTAS/Sine do Estado, mas já antecipa atendimentos na Feira Emprega Novo Hamburgo.

Neste ano, a mobilização também abraça a causa da saúde pública. Das 8h às 12 horas, a Secretaria Municipal da Saúde ofertará vacinação do público adulto com doses contra tétano (antitetânica), hepatite B e influenza. Além disso, terá verificação de pressão arterial e glicemia, orientações nutricionais e distribuição da caderneta de saúde do adolescente, acompanhada de explicações específicas para esse público.

Em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, a equipe também fará orientações sobre a importância da doação de sangue, reforçando a necessidade de solidariedade e consciência coletiva para manter os estoques dos hemocentros e salvar vidas.