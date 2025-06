Galeria dos escritores de Osório é reaberta durante a Feira do Livro

Ocorreu no fim de semana, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, a abertura oficial da 39ª Feira do Livro de Osório, Com a participação da Banda Municipal, sob a regência do maestro Jeferson Rodrigues, de autoridades municipais e a cúpula da feira formada pelo patrono Fabiano Marques, a homenageada, Rafaela Fischer, o xerife, Renato Laserra tocou a sineta pelas 10 bancas do local. Um dos destaques foi a reinauguração da Galeria dos Escritores Osorienses que, após a reforma da Biblioteca Pública Fernandes Bastos, agora está no térreo, em destaque, com fácil acesso.

A bibliotecária responsável pelo espaço, Adriana Costa, conduziu a atividade que contou com a presença de escritores da atualidade e familiares de escritores já falecidos, como um dos primeiros, Manoel Fernandes Bastos, patrono da biblioteca, onde duas bisnetas se fizeram presentes na solenidade.

A galeria, com 29 escritores com suas fotos e respectivos nomes, foi descerrada por familiares e autoridades presentes como o secretário municipal de Educação, Marcelo Reis, pasta responsável pela biblioteca e também uma das que organiza a feira. "É uma forma de reforçar a nossa cultura, a nossa memória e dar ênfase para aqueles que escreveram sobre o nosso município e, hoje, são fontes de pesquisa da história de Osório", disse Marcelo.

A assessora de Cultura, Karol Schimtz, convida a todos a prestigiarem a programação que é bem diversificada. As atrações ocorrem no palco do Largo e o local conta com cadeiras para quem, além dos livros, quiser apreciar os espetáculos. A 39ª Feira do Livro de Osório ocorre até o sábado, 14 de junho, das 9h às 21h