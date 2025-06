Grupo Passarela vai inaugurar mais uma loja em Santa Cruz do Sul

O Grupo Passarela, de Santa Catarina, vai inaugurar sua segunda loja em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Após instalar uma unidade do Via Atacadista na cidade, o grupo agora aposta no varejo com a abertura do Passarela Supermercados. O novo empreendimento representa um investimento estimado em mais de R$ 15 milhões e tem inauguração prevista para o mês de julho.

A nova operação está localizada na rua Coronel Oscar Rafael Jost, em um espaço na região central da cidade. A unidade tem cerca de 2.300 m² de área de vendas e mais de 150 vagas de estacionamento. Além disso, a operação irá gerar cerca de 130 novos postos de trabalho diretos.

Segundo Alexandre Simioni, presidente do Grupo Passarela, a intenção é avançar com a expansão deste segmento levando para mais cidades do RS um mix de produtos variados, importados “Santa Cruz do Sul nos acolheu de forma extraordinária com a nossa primeira unidade, o que confirmou o potencial que já enxergávamos na região. Esta nova etapa reforça nosso compromisso com o desenvolvimento regional, a geração de oportunidades e com as pessoas que fazem parte dessa trajetória”, destaca Simioni.

Um dos principais diferenciais da nova loja que abrirá em Santa Cruz do Sul está na valorização da produção própria e na oferta de produtos de alta qualidade. O Grupo Passarela inaugurará, em 2025, mais cinco novas lojas — sendo uma de atacarejo em Santa Catarina e quatro no Rio Grande do Sul, das quais três serão de atacarejo e uma de varejo.