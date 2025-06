Gramado cria plataforma voltada ao setor turístico

A prefeitura Gramado, por meio da Secretaria de Inovação, realizou no Gramado Summit, o lançamento oficial do Sandbox Regulatório, uma política pública que permitirá que startups, empresas e instituições testem suas tecnologias e modelos de negócio em condições reais, com segurança jurídica e apoio do poder público. Focado inicialmente no turismo, o Sandbox está baseado em uma legislação pioneira e em um ambiente regulatório experimental. Sob o tema ‘Turismo Inteligente, Sustentável e Inclusivo’, estreia com 11 desafios prioritários, cocriados com especialistas e atores locais, que vão desde a personalização da jornada do turista até a criação de experiências gastronômicas imersivas e sustentáveis, passando por hospitalidade 5.0, acessibilidade, mobilidade inteligente e cultura viva. “Gramado agora convida o Brasil e o mundo a testarem soluções em nosso território, com foco no impacto positivo para quem visita e para quem vive a cidade”, destaca o prefeito Nestor Tissot. Durante o evento também foi anunciada a primeira proposta para testes: a GovTools, startup vencedora do Hackathon de Inovação de Gramado, que utilizará inteligência artificial para orientar turistas em tempo real com base em seus perfis e interesses. Com a publicação do decreto regulamentador e o lançamento do edital, previsto para agosto, o Sandbox de Gramado já nasce como uma política pública estruturante, com potencial para ser replicada em outras cidades e consolidar o município como referência nacional em turismo inteligente e inovação pública.