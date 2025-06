Ônibus em Nova Santa Rita têm passe livre nesta semana

Entre os dias 9 e 13 de junho, o transporte público municipal de Nova Santa Rita irá circular pela cidade com passe livre aos usuários que apresentarem o cartão TEU!. Isso porque a empresa Fátima, que opera as linhas intermunicipais da cidade, assumiu de forma emergencial as linhas municipais pelo período máximo de 90 dias. A partir disso, a empresa pretende implementar um sistema próprio de pagamento das passagens, substituindo o uso do vale metropolitano. A medida, que é válida somente para as linhas municipais, visa assegurar que seus usuários não sejam prejudicados durante a mudança de sistema.

A empresa, que assumiu o serviço nesta segunda-feira (9), ficará responsável pela operação das linhas enquanto o processo de licitação para buscar uma empresa concessionária não estiver finalizado. "A empresa Fátima assumiu as linhas do município, tendo em vista que a empresa Expresso Charqueadas não quis mais continuar prestando serviço no município. Portanto, abriu-se esse processo e a empresa Fátima ofereceu o menor preço, vencendo esse certame", afirma o secretário de Serviços Públicos Paulo Mioranza.

Segundo o secretário, nesta terça-feira (10) serão abertos os envelopes restantes a fim de definir a empresa vencedora da licitação, que administrará o sistema de transporte público no período de 10 anos. "Sairá um vencedor que vai resolver o problema do transporte público em Nova Santa Rita, com um transporte de qualidade, ônibus com média de idade de até sete anos, com câmera de segurança, com Wifi. Durante esses 90 dias nós temos para trabalhar e torcer para que tenha uma resolução definitiva", completa.

Os créditos remanescentes dos cartões, que eram aceitos até o último domingo (8), podem ser solicitados por usuários que utilizavam exclusivamente as linhas municipais. Os estudantes que receberam o cartão escolar pela prefeitura devem devolvê-los nas escolas ainda esta semana. A prefeitura reforça que, em caso de necessidade de atendimento presencial, os usuários deverão ir até Porto Alegre ou a um dos demais pontos da região metropolitana.